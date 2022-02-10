Про це заявив в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі командувач Української добровольчої армії, колишній лідер "Правого сектору" та екснардеп Дмитро Ярош. На його думку, наша держава може повернути колишні землі.

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Кубань – теж українська

Ярош не сумнівається, що Україна поверне собі окуповані території Донецької, Луганської областей та Крим. Хоча з останнім буде дещо складніше з військової точки зору. Він також додав, що тоді новий кримський міст стане в пригоді, оскільки Кубань – теж українська.

За певних нормальних обставин – ми можемо повернути Кубань у склад української держави. Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії

На думку Яроша, Збройні сили України здатні виконати будь-які завдання, які ставитиме політичне керівництво. Однак потрібна підтримка всього суспільства, єднання та нормальна економіка.

Повне інтерв'ю з Дмитром Ярошем на 24 каналі: дивіться відео



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