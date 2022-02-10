Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів командувач Української добровольчої армії та колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош. Кроків з боку добровольчих підрозділів поза наказами командування Операції Об'єднаних сил не буде у жодному разі.
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За словами Яроша, батальйони добровольців завжди підпорядковані та діють у повній злагодженості з військовим керівництвом.
Командувач Української добровольчої армії також зауважив, що для повернення окупованих територій ще буде свій час. За умови політичної волі керівництва та при певному геополітичному розкладі можна зробити усе.
Абсолютно реалістичний (сценарій – 24 канал). Воно ж як гарбуз: є оболонка, а десь далеко – резерви російської регулярної армії. Якщо швидко пробити оболонку, то там нічого немає. І підтримки населення немає настільки великої, на яку б вони могли опиратись.
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"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео
Останні новини з окупованих територій
- Проросійські бойовики розмістили понад 100 танків поза межами місць, виділених для зберігання. Спостерігачі зафіксували військову техніку на полігонах за кілька десятків кілометрів від окупованих Донецька та Луганська.
- Служба безпеки України під час навчань на Донбасі виявила схрон зі зброєю та боєприпасами. Окупанти облаштували його у підвалі покинутої будівлі.
- Розвідка повідомила, що російські окупанти на Донбасі активізували набір найманців через мережу вербувальних центрів. Також бойовики влаштовують сутички з місцевим населенням.
- Представники так званих "республік бойовиків" намагались переконати ОБСЄ, що Україна зобов'язалась письмово відповідати ОРДЛО. Проте, у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи спростували цей фейк.