Профілактичні заходи Служба безпеки України проводила у взаємодії з Угрупованням із контрдиверсійної боротьби ООС Національної гвардії та Національною поліцією.

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Співробітники СБУ виявили справжній схрон зі зброєю та боєприпасами під час контрдиверсійних навчань на Донбасі,

– повідомили правоохоронці.

Зі схрону вилучили:

1 766 патронів калібру 7,62 міліметра;

3 заряди до РПГ-7;

2 гранати ВОГ-25;

3 гранати РГД;

3 запали УЗРГМ;

46 патронів до великокаліберного кулемета ДШК калібру 12,7 міліметра.

Вилучені засоби ураження передано вибухотехнікам ДСНС для утилізації.

Зверніть увагу! СБУ як загальнодержавний орган боротьби з тероризмом продовжує системну роботу з профілактики та протидії диверсійній діяльності на сході України.

СБУ виявила схрон з боєприпасами на Донбасі / Фото Служби безпеки