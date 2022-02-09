Профілактичні заходи Служба безпеки України проводила у взаємодії з Угрупованням із контрдиверсійної боротьби ООС Національної гвардії та Національною поліцією.

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Співробітники СБУ виявили справжній схрон зі зброєю та боєприпасами під час контрдиверсійних навчань на Донбасі,
– повідомили правоохоронці.

Зі схрону вилучили:

  • 1 766 патронів калібру 7,62 міліметра;
  • 3 заряди до РПГ-7;
  • 2 гранати ВОГ-25;
  • 3 гранати РГД;
  • 3 запали УЗРГМ;
  • 46 патронів до великокаліберного кулемета ДШК калібру 12,7 міліметра.

Вилучені засоби ураження передано вибухотехнікам ДСНС для утилізації.

СБУ виявила схрон з боєприпасами на Донбасі / Фото Служби безпеки