Профілактичні заходи Служба безпеки України проводила у взаємодії з Угрупованням із контрдиверсійної боротьби ООС Національної гвардії та Національною поліцією.
Читайте також Гранати, снаряди від РПГ та сотні набоїв: на Донеччині виявили схрон з боєприпасами
Співробітники СБУ виявили справжній схрон зі зброєю та боєприпасами під час контрдиверсійних навчань на Донбасі,
– повідомили правоохоронці.
Зі схрону вилучили:
- 1 766 патронів калібру 7,62 міліметра;
- 3 заряди до РПГ-7;
- 2 гранати ВОГ-25;
- 3 гранати РГД;
- 3 запали УЗРГМ;
- 46 патронів до великокаліберного кулемета ДШК калібру 12,7 міліметра.
Вилучені засоби ураження передано вибухотехнікам ДСНС для утилізації.
СБУ виявила схрон з боєприпасами на Донбасі / Фото Служби безпеки