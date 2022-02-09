Профилактические меры Служба безопасности Украины проводила во взаимодействии с Группировкой по контрдиверсионной борьбе ООС Национальной гвардии и Национальной полицией.

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Сотрудники СБУ обнаружили настоящий схрон с оружием и боеприпасами во время контрдиверсионных учений на Донбассе,
– сообщили правоохранители.

Из схрона изъяли:

  • 1766 патронов калибра 7,62 миллиметра;
  • 3 заряда к РПГ-7;
  • 2 гранаты ВОГ-25;
  • 3 гранаты РГД;
  • 3 запалы УЗРГМ;
  • 46 патронов к крупнокалиберному пулемету ДШК калибра 12,7 миллиметра.

Изъятые средства поражения переданы взрывотехникам ГСЧС для утилизации.

СБУ обнаружила схрон с боеприпасами на Донбассе / Фото службы безопасности