Профилактические меры Служба безопасности Украины проводила во взаимодействии с Группировкой по контрдиверсионной борьбе ООС Национальной гвардии и Национальной полицией.

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Сотрудники СБУ обнаружили настоящий схрон с оружием и боеприпасами во время контрдиверсионных учений на Донбассе,

– сообщили правоохранители.

Из схрона изъяли:

1766 патронов калибра 7,62 миллиметра;

3 заряда к РПГ-7;

2 гранаты ВОГ-25;

3 гранаты РГД;

3 запалы УЗРГМ;

46 патронов к крупнокалиберному пулемету ДШК калибра 12,7 миллиметра.

Изъятые средства поражения переданы взрывотехникам ГСЧС для утилизации.

Обратите внимание! СБУ как общегосударственный орган борьбы с терроризмом продолжает системную работу по профилактике и противодействию диверсионной деятельности на востоке Украины.

СБУ обнаружила схрон с боеприпасами на Донбассе / Фото службы безопасности