По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, мы можем только надеяться, что Лукашенко сдержит слова. Ведь он обещал не применять войска на момент переговоров, сообщает 24 канал.

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Мы договорились, что делегации встретятся на границе Украины и Беларуси, а не в Гомеле, как этого хотели оккупанты ранее. Мы хотим послушать, чего хочет Россия и едем туда без предварительных каких-либо разговоров с ней. Также хотим сказать, что мы думаем об этой войне, которую развязала Россия,

– сказал Кулеба о переговорах.

По его словам, Лукашенко заверил Зеленского, что белорусские войска не используют против Украины пока будут продолжаться переговоры.

"Это уже достижение и мы можем только надеяться, что Лукашенко сдержит свои слова. Мы не остановимся пока не защитим свою страну. Если договоримся о мире – хорошо. Но мы не капитулируем, не отдадим нашу территорию", – заверил Кулеба.

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