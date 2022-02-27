За словами очільника українського МЗС Дмитра Кулеби, ми можемо тільки сподіватися, що Лукашенко дотримає слова. Адже він обіцяв не застосовувати війська на момент переговорів, повідомляє 24 канал.

До теми Українська делегація вже виїхала на перемовини з Росією

Ми домовились, що делегації зустрінуться на кордоні України та Білорусі, а не в Гомелі, як цього хотіли окупанти раніше. Ми хочемо послухати, чого хоче Росія і їдемо туди без попередніх будь-яких розмов із нею. Також хочемо сказати, що ми думаємо про цю війну, яку спричинила Росія,

– сказав Кулеба про переговори.

За його словами, Лукашенко запевнив Зеленського, що білоруські війська не використають проти України доки триватимуть перемовини.

"Це вже досягнення і ми можемо тільки сподіватися, що Лукашенко дотримається своїх слів. Ми не зупинимося поки не захистимо свою країну. Якшо домовимося про мир – добре. Але ми не капітуюємо, не віддамо нашу територію", – запевнив Кулеба.



Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.