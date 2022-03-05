Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Владимир Фесенко . Он объяснил, что эту паузу Украина и ее союзники должны использовать максимально.

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"У россиян уже начало возникать ограничение ресурсов, им не хватает ракет. Может быть определенная пауза. Да, они будут пополнять эти запасы, но эта пауза может быть использована для того, чтобы максимально нарастить современную противовоздушную оборону Украины", – пояснил Фесенко.

Он подчеркнул, что говорится, в частности, о работе авиации.

Нехватку ракет они, вероятнее всего, будут компенсировать бомбардировкой городов Украины,

– отметил политолог.

Что делать союзникам

"Надо максимально передавать современные системы ПВО, продвигать их по территории Украины, создавать опорные пункты, обеспечивать работу специалистов наших и иностранных. Шаг за шагом это будет решать проблему с закрытием неба над Украиной", – заметил Фесенко.

Следует отметить, что в НАТО не готовы усиливать Украину ни в небе, ни на земле .

Фесенко о ресурсах России и действиях союзников: смотрите видео

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