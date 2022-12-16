США будут внимательно следить за ситуацией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Кстати говоря "Наступление России может начаться в направлении Киева": Залужный назвал три стратегических задачи ВСУ

США не видят никаких признаков неизбежного удара по Киеву, но будут внимательно следить за этим,

– сказал Кирби.

Что этому предшествовало

Генерал Залужный заявил, что Россия может мобилизовать 200 тысяч новых военнослужащих и начать штурм Киева даже в январе. В то же время добавил, что новой большой волны мобилизации в Украине не стоит ожидать. ВСУ готовы к любым вариантам.

Главнокомандующий объяснил, что людей хватает, но в Украине недостаточно ресурсов для проведения больших операций. По его словам, Украина может выйти на границы по состоянию на 23 февраля, если получит 300 танков, 600 – 700 БМП и 500 гаубиц.

Кстати, министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия, похоже, продолжит мобилизацию. Страна-агрессорка действительно может пойти в наступление со своей неизменной тактикой – мясорубка. То есть оккупанты будут бросать в бой своих людей, акцентируя на количестве, а не на качестве.