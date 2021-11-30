Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус. Он выразил надежду, что никто таки не "отключит рубильник".
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По словам Геруса, компании ДТЭК принадлежит 70% тепловой генерации. Также он добывает 80% угля в Украине. Учитывая это, зимой рыночная власть существенно растет.
Как рассказал Герус, зимний сезон без стабильной полноценной работы компании ДТЭК либо невозможен, либо очень сложно пройти спокойно. Именно в этот период действительно очень велика роль тепловой генерации фирмы.
Надеюсь, такого не может быть, что вдруг кто-то в плохом настроении "отключит рубильник". Однако действительно от каких-либо действий или поведения компании ДТЭК на рынке может оказаться существенное влияние.
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Программа "Первые лица" на 24 канале: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Рекордно высокие цены на газ, дефицит угля и проблемы с импортом привели к энергетическому кризису в Украине. В результате в стране начали говорить о возможном сотрудничестве с Россией или веерном отключении электроэнергии.
- Премьер-министр Денис Шмигаль опроверг информацию о разработке графика веерных отключений электроэнергии в Украине.
- По словам Владимира Зеленского, государство никого не оставит без света и тепла. Президент также заверил, что государство успешно преодолевает вызов по нехватке угля.