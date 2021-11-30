Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус. Він висловив сподівання, що ніхто таки не "відімкне рубильник".

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За словами Геруса, компанії ДТЕК належить 70% теплової генерації. Також вона видобуває 80% вугілля в Україні. Зважаючи на це, взимку ринкова влада суттєво зростає.

Довідка. Віялові відключення – почергові від'єднання споживачів від електромережі для обмеження навантаження на енергосистему.

Як розповів Герус, зимовий сезон без стабільної повноцінної роботи компанії ДТЕК або неможливо, або дуже складно пройти спокійно. Саме у цей період дійсно дуже велика роль теплової генерації фірми.

Сподіваюся, такого не може бути, що раптом хтось у поганому настрої "відімкне рубильник". Однак справді від якихось дій або поведінки компанії ДТЕК на ринку може бути суттєвий вплив. Андрій Герус Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики

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