Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус. Він висловив сподівання, що ніхто таки не "відімкне рубильник".
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За словами Геруса, компанії ДТЕК належить 70% теплової генерації. Також вона видобуває 80% вугілля в Україні. Зважаючи на це, взимку ринкова влада суттєво зростає.
Як розповів Герус, зимовий сезон без стабільної повноцінної роботи компанії ДТЕК або неможливо, або дуже складно пройти спокійно. Саме у цей період дійсно дуже велика роль теплової генерації фірми.
Сподіваюся, такого не може бути, що раптом хтось у поганому настрої "відімкне рубильник". Однак справді від якихось дій або поведінки компанії ДТЕК на ринку може бути суттєвий вплив.
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Що цьому передувало
- Рекордно високі ціни на газ, дефіцит вугілля та проблеми з імпортом призвели до енергетичної кризи в Україні. У результаті в країні почали говорити про можливу співпрацю з Росією або віялові відключення електроенергії.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль спростував інформацію щодо розробки графіку віялових відключень електроенергії в Україні.
- За словами Володимира Зеленського, держава нікого не залишить без світла й тепла. Президент також запевнив, що держава успішно долає виклик щодо нестачі вугілля.