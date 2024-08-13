Об этом 24 Каналу рассказал российский политтехнолог Аббас Галлямов, заметив, что эта информация, скорее всего, фейк. Вряд ли окружение Путина будет продвигать его отставку.

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В какой-то момент это может произойти

Как отметил Галлямов, сейчас у Путина не настолько плохое положение, что его могут заставлять уйти в отставку. Теоретически такие действия могли бы делать его старые знакомые вроде ковальчуков, ротенбергов и т.п.

Но я в это не верю. Они слишком конъюнктурные, трусливые. Они могут для себя принять такое решение, а потом попытаться создать условия, при котором подвести Путина к такому решению. Условно Путин спросит, что делать дальше, а ты разводишь руками и говоришь, что все действительно мрачно,

– считает Галлямов.

Это максимум, на который его окружение может пойти. Ситуация может измениться, если события в Курской области будут масштабированы. Положение Путина явно ухудшится, если подразделения будут идти в направлении Москвы. Тогда, по мнению Галлямова, отставка Путина будет более вероятной.

Обратите внимание! Путин перебил губернатора Курской области, когда тот отчитывался о потере территорий.