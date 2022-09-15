Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. У мужчин есть потребность выезда для возвращения своих детей из заграницы.

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В Госпогранслужбе рассказали, что сделать это можно на общих основаниях выезда подлежащих мобилизации мужчин.

Каких мужчин могут демобилизовать

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который позволит демобилизовать мужчин, имеющих троих и более несовершеннолетних детей. По словам депутата, в ряды ВСУ не должны были брать многодетных военных, однако на практике это не всегда было так.

Не подлежат демобилизации военные, в которых ребенок родился уже во время участия в обороне страны. Гончаренко предлагает это изменить.

"Поэтому я предлагаю добавить в закон еще одну причину для увольнения с военной службы во время военного положения – наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет. Так что если ребенок родился уже во время службы, то военный будет иметь право на демобилизацию", – отметил нардеп.

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