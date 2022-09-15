Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Зазначили, що у чоловіків є потреба виїзду для повернення своїх дітей із закордону.

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У Держприкордонслужбі розповіли, що зробити це можна на загальних підставах виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації.

Яких чоловіків можуть демобілізувати

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який дозволить демобілізувати чоловіків, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей. За словами депутата, до лав ЗСУ не мали брати багатодітних військових, проте на практиці це не завжди було так.

Не підлягають демобілізації військові, у яких дитина народилася вже під час участі в обороні країни. Гончаренко пропонує це змінити.

"Тому я пропоную додати до закону ще одну причину для звільнення з військової служби під час воєнного стану – наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Тож, якщо дитина народилась вже під час служби, то військовий матиме право на демобілізацію", – зазначив нардеп.

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