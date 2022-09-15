Про це 15 вересня повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Він пояснив, в чому суть закону.

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"Комітет Ради з нацбезпеки підтримав мій законопроєкт про право на демобілізацію батьків, які мають трьох дітей. Законопроєкт підтримали за основу та в цілому. Тобто, коли його винесуть на розгляд Ради, то ухвалять одним голосуванням. Тепер справа за погоджувальною радою", – написав Гончаренко.

Що пропонують ще

За словами Гончаренка, чоловіків, які мають трьох дітей, не мобілізуватимуть. Проте якщо третя дитина народилася після того, які чоловік вступив до лав ЗСУ, він не може демобілізуватися.

Депутат розповів, що з 24 лютого багатодітних чоловіків брали до лав захисників. Вони могли мобілізуватися за бажанням, але на практиці це не завжди спрацьовувало. Відтак, Гончаренко пропонує додати ще одну причину для звільнення з військової служби за умови воєнного стану.

"Тож, якщо дитина народилась вже під час служби, то військовий матиме право на демобілізацію", – сказав нардеп.

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