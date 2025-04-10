Близько 17:00 для Києва оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів". Небезпека для Київщини виникла раніше, там працювала ППО по ворожих дронах, передає 24 Канал.

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Вибухи у Києві

Близько 17:22 у Києві пролунали вибухи.

На лівому березі столиці працюють сили ППО. Київ атакують ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!,

– повідомив мер міста Віталій Кличко.

Зверніть увагу! Російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Ризик надзвичайно високий й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий.

До слова, увечері 10 квітня Росія завдала балістичного удару по Дніпру. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа. Зруйновано цивільний об'єкт. Є 3 постраждалих, а також жертва. Окупанти вбили 42-річного чоловіка. Ще 55-річна жінка та чоловіки 52 років перебувають у лікарні. Всі вони у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 квітня Дніпропетровщина опинилася під масованою атакою дронів. У місті пошкоджено 15 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, майже два десятки авто, кілька підприємств, а також адмінбудівля та інфраструктура. В Апостоловому пошкоджено приватне підприємство, у Нікополі та Марганецькій громаді.

Постраждало 15 людей, з них 8 госпіталізували. Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості.

У ніч проти 10 квітня Україна знову зазнала дронового удару. Цього разу для атаки ворог використав 145 ударних безпілотників "Шахед" та інших типів по Україні. Сили ППО збили 85 ударних БпЛА, 49 безпілотників були локаційно втрачені. На Київ росіяни запустили 30 безпілотників. Внаслідок ворожої атаки спалахнули пожежі в Голосіївському й Дарницькому районах.

До слова, Росія почала використовувати нову тактику обстрілу Харкова, зосереджуючи велику кількість БпЛА для удару по одній локації. 9 квітня 17 з 20 ворожих безпілотників влучили по одній території, викликавши пожежі та спричинивши травми у 4 людей.

Зазначимо, що російська ракета на Київ у ніч на 6 квітня знищила склад Sigma Mobile в Оболонському районі з понад 100 000 одиниць техніки.