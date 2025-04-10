Около 17:00 для Киева объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов". Опасность для Киевщины возникла раньше, там работала ПВО по вражеским дронам, передает 24 Канал.

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Взрывы в Киеве

Около 17:22 в Киеве раздались взрывы.

На левом берегу столицы работают силы ПВО. Киев атакуют вражеские БПЛА. Находитесь в укрытиях!,

– сообщил мэр города Виталий Кличко.

Обратите внимание! Российские войска начали применять БПЛА, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Риск чрезвычайно высок и потому, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно.

К слову, вечером 10 апреля Россия нанесла баллистический удар по Днепру. На месте атаки разразился масштабный пожар. Разрушен гражданский объект.

Есть 3 пострадавших, а также жертва. оккупанты убили 42-летнего мужчину. Еще 55-летняя женщина и мужчины 52 лет находятся в больнице. Все они находятся в состоянии средней тяжести.

Напомним, что в ночь на 9 апреля Днепропетровщина оказалась под массированной атакой дронов.В городе повреждены 15 частных домов, 4 многоэтажки, почти два десятка авто, несколько предприятий, а также админздание и инфраструктура. В Апостоловом повреждено частное предприятие, в Никополе и Марганецкой общине.

Пострадали 15 человек, из них 8 госпитализировали. Почти все пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

В ночь на 10 апреля Украина снова пострадала от дронового удару. В этот раз для атаки враг использовал 145 ударных беспилотников "Шахед" и других типов по Украине. Силы ПВО сбили 85 ударных БПЛА, 49 беспилотников были локационно потеряны. В Киев россияне запустили 30 беспилотников. В результате вражеской атаки вспыхнули пожары в Голосеевском и Дарницком районах.

К слову, Россия начала использовать новую тактику обстрелов Харькова, сосредотачивая большое количество БПЛА для удара по одной локации. 9 апреля 17 из 20 вражеских беспилотников попали по одной территории, вызвав пожары и причинив травмы у 4 человек.

Отметим, что российская ракета на Киев в ночь на 6 апреля уничтожила склад Sigma Mobile в Оболонском районе из более чем 100 000 единиц техники.