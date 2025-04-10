Около 16:00 в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы использования врагом баллистического вооружения. Через несколько минут стало известно о скоростной цели, которая двигалась в направлении Днепра и взрывах в городе, передает 24 Канал.

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Сколько человек пострадало

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что на месте вражеского удара возник масштабный пожар. Есть разрушения на территории гражданского объекта.

Также он сначала сообщил о трех пострадавших, а позже уточнил, что из-за ракетного удара по Днепру погиб 42-летний мужчина.

В сети распространили кадры с места прилета ракеты: смотрите видео

Напомним, что в ночь на 10 апреля противник атаковал Украину 145 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 85 дронов. 49 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны, без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Донетчина, Харьковщина, Киевщина, Хмельнитчина, Полтавщина и Николаевщина.