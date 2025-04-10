Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрыв в Днепре

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Отметим, что в 16:01 объявили воздушную тревогу в Днепропетровской области. Через несколько минут в Воздушных силах сообщили об опасности для региона.

"Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога", – указали там.

Через минуту в ПС проинформировали о вражеской цели, которую зафиксировали вблизи Днепра.

Скоростная цель возле города Днепр,

– говорилось в сообщении.

Уже о 16:05 местные телеграмм-каналы и СМИ сообщили о взрыве в городе. По состоянию на 16:15 в регионе все еще продолжается воздушная тревога.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, этой ночью враг атаковал 145-ю ударными БПЛА. В Воздушных силах сообщили о сбитии 85 ударных дронов типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.



Также 49 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны.



Вследствие российской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Киевская, Хмельницкая, Полтавская и Николаевская области.