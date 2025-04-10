Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух в Дніпрі

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зазначимо, що о 16:01 оголосили повітряну тривогу в Дніпропетровській області. Через декілька хвилин в Повітряних силах повідомили про небезпеку для регіону.

"Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку в областях, де оголошено повітряну тривогу", – вказали там.

Через хвилину в ПС проінформували про ворожу ціль, яку зафіксували поблизу Дніпра.

Швидкісна ціль біля міста Дніпро,

– ішлося в повідомленні.

Вже о 16:05 місцеві телеграм-канали та ЗМІ повідомили про вибух в місті. Станом на 16:15 в регіоні все ще триває повітряна тривога.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував 145-ма ударними БпЛА. В Повітряних силах повідомили про збиття 85 ударних дронів типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.



Також 49 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.



Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.