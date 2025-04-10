Известно, что бомбардировщик был уничтожен беспилотным ударом сразу после приземления. Стоимость Ту-22М3 составляет 100 миллионов долларов. Подробнее 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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На каком аэродроме ВСУ могли уничтожить Ту-22М3

В ночь на 20 марта украинские дроны атаковали военный аэродром "Энгельс" под Саратовом. В результате удара россияне потеряли более 100 ракет Х-101, а также специальную инженерную службу, не говоря уже о поврежденной авиационной технике.

Впоследствии состоялась еще одна атака на "Энгельс", где обычно базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, хотя иногда там можно увидеть и Ту-22М3. Именно на этом аэродроме украинские дроны, могли поразить один из бомбардировщиков.

В ночь на 31 марта украинские беспилотники атаковали военную базу "Шайковка", основную точку дислокации Ту-22М3. Удар имел значительные результаты, поскольку удалось уничтожить также инженерную службу, которая обеспечивает топливо для ракет Х-22. Так что, и на этом аэродроме могли повредить бомбардировщик.

Ту-22М3 Сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В новой модификации самолета, который был построен в 1974 году, были установлены более мощные и экономные двигатели НК-25 с электронной системой управления ЭСУД-25.

В ночь на 9 апреля украинские дроны совершили успешную атаку на авиабазу "Моздок", которая по функции похожа на "Шайковку". Там размещена эскадрилья Ту-22М3 (примерно 10 единиц), а также те же ракетные комплексы и инженерные службы, что и на других аэродромах.

В течение ближайших дней Генштаб может подтвердить уничтожение и повреждение определенного количества технического оборудования,

– отметил Роман Свитан.

Силы обороны Украины выполняют одну из ключевых задач – уничтожение российских авиационных средств поражения, мест их базирования и систем радиоэлектронной борьбы.