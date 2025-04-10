Там по ворожих цілях працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про атаку на Київщину

Близько 16:55 в Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Там закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та дотримуватися інформаційної тиші.

Зауважимо, що в Повітряних силах о 16:23 також попереджали про загрозу застосування ворожих дронів по Київщині з північно-східного напрямку. О 16:42 там повідомили, що вона все ще зберігається.