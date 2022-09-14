У Міністерстві соціальної політики пояснили, що згідно з законодавством до зайнятого населення належать, зокрема, українці, які проходять військову службу. А тому реєстрація у службі зайнятості припиняється.

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Така норма передбачена тому, що під час мобілізації громадяни не можуть активно шукати роботу та відвідувати центр зайнятості. Тож після надання зареєстрованим безробітним мобілізаційних розпоряджень, повісток або розпоряджень військових комісарів, фахівець "біржі праці" приймає рішення про:

припинення реєстрації безробітного;

припинення виплати допомоги у зв’язку з безробіттям.

Однак варто зазначити, що українцям, які проходять військову службу, сьогодні виплачують грошове забезпечення. Окрім того, згідно з законодавством, військовослужбовці є платниками єдиного внеску, а отже є застрахованими особами в системі загальнообов’язкового державного соцстрахування, зокрема на випадок безробіття.



Грошове забезпечення військовослужбовців / інфографіка Міноборони

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Після закінчення військової служби громадянин у разі потреби може знову звернутися до центру зайнятості та отримати статус безробітного.

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Як зазначили у Міністерстві соціальної політики, рішення про призначення виплати допомоги у зв’язку з безробіттям та її розмір прийматимуть з урахуванням:

періоду служби;

розміру грошового забезпечення.

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