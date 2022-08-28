Про це в ефірі національного телемарафону заявив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє 24 канал. Він розповів, як діяти, якщо поки не отримали виплати.

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Що робити, якщо військовий не отримав виплату від держави

Веніславський розповів, що у разі, якщо військовий чи член його родини через якісь технічні причини чи процедури, передбачені чинним законодавством, не отримав виплати потрібно звертатися до:

відповідних Центрів комплектувань соціального захисту громадян, колишніх військових комісаріатів,

органів влади місцевого самоврядування,

народних депутатів.

Якщо є якісь питання, які потребують нашого втручання, ми будемо втручатися,

– наголосив Веніславський.

Він додав, що всі виплати, якщо для них є правові підстави, повинні бути здійснені, незалежно від жодних обставин.

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