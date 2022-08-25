Про це 25 серпня написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, одноразову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень ніхто не скасував.

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"У ЗМІ поширили інформацію про ухвалення закону, який нібито прибирає такі виплати. Це неправда. Уряд ще 28 лютого затвердив рішення, що виплата родинам загиблих захисників України складає 15 мільйонів гривень. Це рішення ніхто не скасовує і не планує", – запевнила Маляр.

Зміни до закону про виплати

Маляр запевнила, що всі родини загиблих військових отримають виплати. Частина людей, яка подала необхідні документи, вже отримали гроші.

Заступниця міністра зауважила, що 25 серпня 2022 року стали чинними зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Мовиться про такі нововведення:

чітко визначили осіб, що можуть отримати одноразову грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовця. Це батьки, один чи одна із подружжя, неповнолітні діти, утриманці загиблого;

впорядкували доплату одноразової грошової допомоги у випадку зміни групи інвалідності. Відтак відсоток втрати працездатності виплачуватимуть незалежно від терміну, який минув після первинного встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності. Раніше це обмежували дворічним терміном;

унормували питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військового під час воєнного стану.

Таким чином, виплата допомоги у разі загибелі військовослужбовця в період дії воєнного стану в сумі 15 мільйонів гривень не скасована, а навпаки, впорядкована законом,

– наголосила Маляр.

Скільки Україна витратила на захист від окупантів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що з бюджету на оборону у повномасштабній війні витратили 420 мільярдів гривень. Про це він повідомив 23 серпня. Загалом всі витрати з 24 лютого становлять 1 трильйон гривень.

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