У мережі з'явився буцімто документ, в якому вказана кількість загиблих і поранених на війні в Україні військових ЗСУ, які продовжують протистояти російській агресії. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила на тому, що він немає нічого спільного з дійсністю.

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Невміло зроблена підробка

Як зазначила Ганна Маляр, створювали цей фейк люди, які не мають поняття, якими мають бути документи від Міноборони. Ба більше, сама підробка, підкреслила вона, зроблена дуже грубо.

Навіть нема що пояснювати. Просто не вірте цим російським "вкидам",

– закликала вона.

Зауважимо, що у цьому "документі" буцімто скеровуються дані секретарю РНБО Олексію Данілову. У ньому повідомляється про колосальні втрати серед особового складу ЗСУ. Але ми то знаємо, що реальні цифри відрізняються практично в десять разів.



У мережі поширюють фейк про колосальні втрати ЗСУ / фото з фейсбука Ганни Маляр

Залужний назвав реальні втрати ЗСУ

Під час форуму "Захисники. Перекличка" головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав реальні цифри втрат нашого війська від початку повномасштабного вторгнення. Він зауважив, що мовиться про майже 9 тисяч героїв, котрі загинули, захищаючи нашу країну від ворога.

Відповідні дані він озвучив, розповідаючи про те, що українські діти не винні, що їм довелося народитися у ці непрості часи. Тоді, коли їхні батьки повинні робити все можливе задля того, щоб не допустити просування окупантів далі всередину нашої держави.

Крім того, Залужний раз і назавжди вирішив поставити хрест на романтизації війни. За його словами, війна – ледь не найстрашніше та найскладніше як для держави, так і для її громадян. Адже вона несе з собою лише смерті, сльози, покалічені та знівечені долі людей.

Оскільки ми заговорили про втрати, то не зайвим буде нагадати, скільки ворогів нам уже вдалося знищити. Так, від початку повномасштабного вторгнення лави "двохсотих" поповнили 45 700 загарбників.

Крім того, у російському війську стало значно менше техніки. На брухт уже перетворили 1924 танки, 4243 бойові броньовані машини, 1036 артилерійських систем, 266 РСЗВ, 177 одиниць засобів ППО, а також 99 одиниць спеціальної техніки.

А ще ворог не дорахується 234 літаків, 199 гелікоптерів, 819 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 196 крилатих ракет, 15 суден, 3160 автомобілів і автоцистерн.

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