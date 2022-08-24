В сети появился якобы документ, в котором указано количество погибших и раненых на войне в Украине военных ВСУ, продолжающих противостоять российской агрессии. Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что у него нет ничего общего с действительностью.

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Неумело сделанный подлог

Как отметила Анна Маляр, создавали этот фейк люди, не имеют понятия, какими должны быть документы Минобороны. Более того, сама подделка, подчеркнула она, сделана очень грубо.

Даже нечего объяснять. Просто не верьте этим русским "вбросам",

– призвала она.

Заметим, что в этом "документе" якобы направляются данные секретарю СНБО Алексею Данилову. В нем сообщается о колоссальных потерях среди личного состава ВСУ. Но мы знаем, что реальные цифры отличаются практически в десять раз.



В сети распространяют фейк о колоссальных потерях ВСУ / фото с фейсбука Анны Маляр

Залужный назвал реальные потери ВСУ

Во время форума "Защитники. Перекличка" главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал реальные цифры потерь нашей армии с начала полномасштабного вторжения. Он отметил, что говорится о почти 9 тысячах героев, погибших, защищая нашу страну от врага.

Соответствующие данные он озвучил, рассказывая о том, что украинские дети не виноваты, что им пришлось родиться в эти непростые времена. Тогда, когда их родители должны делать все возможное, чтобы не допустить продвижения оккупантов дальше внутрь нашего государства.

Кроме того, Залужный раз и навсегда решил поставить крест на романтизации войны. По его словам, война – едва ли не самое страшное и сложное как для государства, так и для его граждан. Ведь она несет с собой только смерти, слезы, искалеченные судьбы людей.

Поскольку мы заговорили о потерях, то нелишне будет напомнить, сколько врагов нам уже удалось уничтожить. Так, с начала полномасштабного вторжения ряды "двухсотых" пополнили 45 700 захватчиков.

Кроме того, в российской армии стало гораздо меньше техники. В металлолом уже превратили 1924 танка, 4243 боевых бронированных машин, 1036 артиллерийских систем, 266 РСЗО, 177 единиц средств ПВО, а также 99 единиц специальной техники.

А еще враг не досчитается 234 самолетов, 199 вертолетов, 819 БпЛА оперативно-тактического уровня, 196 крылатых ракет, 15 судов, 3160 автомобилей и автоцистерн.

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