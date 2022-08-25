Об этом 25 августа написала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, единовременную выплату в размере 15 миллионов гривен никто не отменил.

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"В СМИ распространили информацию о принятии закона, якобы убирающего такие выплаты. Это неправда. Правительство еще 28 февраля утвердило решение, что выплата семьям погибших защитников Украины составляет 15 миллионов гривен. Это решение никто не отменяет и не планирует", – заверила Маляр.

Изменения в закон о выплатах

Маляр заверила, что все семьи погибших военных получат выплаты. Часть людей, подавших необходимые документы, уже получили деньги.

Замминистра отметила, что 25 августа 2022 года вступили в силу изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Речь идет о таких нововведениях:

четко определили лиц, которые могут получить единовременную денежную помощь в случае гибели военнослужащего. Это родители, один или одна из супругов, несовершеннолетние дети, иждивенцы погибшего;

упорядочили доплату единовременного пособия в случае смены группы инвалидности. Следовательно, процент потери трудоспособности будут выплачивать независимо от срока, истекшего после первичного установления инвалидности или частичной потери трудоспособности. Раньше это ограничивали двухлетним сроком;

унормировали вопросы выплаты единовременного пособия в случае гибели военного во время военного положения.

Таким образом, выплата пособия в случае гибели военнослужащего в период действия военного положения в сумме 15 миллионов гривен не отменена, а наоборот, упорядочена законом,

– подчеркнула Маляр.

Сколько Украина потратила на защиту от оккупантов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что из бюджета на оборону в полномасштабной войне израсходовано 420 миллиардов гривен. Об этом он сообщил 23 августа. В целом все расходы с 24 февраля составляют 1 триллион гривен.

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