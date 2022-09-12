За ігнорування повістки, неявку у військкомат та ухилення від військової служби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Однак іноді суд може скасувати штраф за неявку. Роман Лихачов з волонтерського руху "Адвокати Збройних сил України" розповів про декілька таких прикладів.

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В Україні суди скасовують штрафи за неявку за повісткою: приклади

Так, у Чернівецькій області позивач просив суд визнати незаконною та скасувати адміністративний штраф в розмірі 3 400 гривень. Як пояснив чоловік – він не з'явився у військкомат, адже був на дообстеженні у місті Чернівці, куди його направили з медичної комісії.

Більш того, чоловіка не попередили про час та місце розгляду адміністративної справи, а тому він не зміг навіть скористатися правовою допомогою та взагалі надати пояснення про поважність неявки за повісткою.

Тож суд справедливо скасував постанову про притягнення до адміністративної відповідальності та накладення адміністративного штрафу, а також зобов'язав Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки провести новий розгляд справи, під час якого вислухати та врахувати пояснення призовника.

У Закарпатській області суд скасував постанову про адміністративний штраф в розмірі 5 100 гривень, а справу надіслав на новий розгляд. Річ у тому, що у протоколі про адміністративне правопорушення взагалі не зазначили частину статті. Адже відомо, що постанова, зокрема, повинна:

містити дату розгляду справи;

бути підписана посадовою особою, яка розглянула справу.

Без цієї інформації нормативний акт, який передбачав відповідальність за правопорушення, не був складений з дотриманням вимог.

У Волинській області Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) вирішив оштрафувати призовника на 5 100 гривень за те, що він буцімто відмовився отримувати повістку. Однак під час складання адміністративного протоколу назбирався цілий "букет" порушень. Так РТЦК та СП:

склав протокол про правопорушення у відсутність чоловіка, чим позбавив його права надати пояснення, заявити клопотання та скористатися правовою допомогою;

вказав у протоколі, що людина, яка притягується до адміністративної відповідальності, від пояснення або підписання протоколу відмовилася;

не надав докази відмови отримувати повістку як військовозобов'язаного;

в копії повістки, де є відмітка "відмова", нема підписів уповноважених осіб та свідків.

Більш того, РТЦК та СП не доказав, що належним чином повідомив чоловікові про час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення. Тому через недостатність доказів про вчинення правопорушення суд скасував штраф в розмірі 5 100 гривень та зазначив:

справа про адміністративне правопорушення повинна розглядатися в присутності людини, яка притягається до адміністративної відповідальності;

якщо людина відсутня, справу можна розглядати лише у випадках, коли її своєчасно сповістили про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи;

сповістити про розгляд справи потрібно не пізніше, ніж за три доби до дня засідання суду;

доказувати, що людину повідомили про засідання суду повинна посадова особа. При тому недостатньо надіслати повідомлення, бо факт надсилання без отримання не свідчить про поінформованість чоловіка про час та місце розгляду справи.

Через відсутні докази інформування чоловіка про дату, час та місце розгляду справи про притягнення до адміністративної відповідальності скасував штраф та надіслав справу на новий розгляд і районний суд Чернівецької області.

Як карається ігнорування повістки

Як стверджує менеджер адвокатського об'єднання Артем Крикун-Труш, відповідальність за порушення правил військового обліку становить штраф від 850 до 1 700 гривень.

Якщо людина вже ухилялася від призову раніше (не з'явилася за повісткою для уточнення облікових даних) та отримувала через це попередження від керівника РТЦК, вона може отримати штраф від 5 100 до 8 500 гривень або ж проходження виправних робіт протягом року.

Тюремний термін від 3 до 5 років передбачений у тому випадку, якщо особа ухилилась від призову, уточнивши облікові дані, пройшовши медичну комісію та отримавши мобілізаційне розпорядження, проте у визначений час не з'явилась у РТЦК.

Однак коли військовозобов'язаному принесли повістку – він має право від неї відмовитися. Зокрема, це можна зробити, коли:

у ній вказані неправильні паспортні дані,

вона заповнена з помилками.

Тоді складають акт про відмову у присутності мінімум двох свідків, а документ направляють у центр комплектування.

Проте якщо дані у повістці вказані вірно, а військовозобов'язаний відмовився її отримувати, то, за словами адвоката Андрія Новака, відповідальність буде аналогічна як і у випадку не прибуття за місцем вказаним у повістці

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