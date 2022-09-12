За игнорирование повестки, неявку в военкомат и уклонение от военной службы предусмотрена административная и уголовная ответственность. Однако иногда суд может отменить штраф за неявку. Роман Лихачев из волонтерского движения "Адвокаты Вооруженных сил Украины" рассказал о нескольких примерах.

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В Украине суды отменяют штрафы за неявку по повестке: примеры

Так, в Черновицкой области истец просил суд признать незаконным и отменить административный штраф в размере 3 400 гривен. Как объяснил мужчина – он не явился в военкомат, ведь был на дообследовании в городе Черновцы, куда его направили из медицинской комиссии.

Более того, мужчину не предупредили о времени и месте рассмотрения административного дела, поэтому он не смог даже воспользоваться правовой помощью и вообще дать объяснение о важности неявки за повесткой.

Суд справедливо отменил постановление о привлечении к административной ответственности и наложении административного штрафа, а также обязал Территориальный центр комплектования и социальной поддержки провести новое рассмотрение дела, во время которого выслушать и учесть объяснение призывника.

В Закарпатской области суд отменил постановление об административном штрафе в размере 5100 гривен, а дело послал на новое рассмотрение. Дело в том, что в протоколе об административном правонарушении вообще не указали часть статьи. Ведь известно, что постановление, в частности, должно:

содержать дату рассмотрения дела;

быть подписано должностным лицом, рассмотревшим дело.

Без этой информации нормативный акт, предусматривавший ответственность за правонарушение, не был составлен с соблюдением требований.

В Волынской области Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) решил оштрафовать призывника на 5100 гривен за то, что он якобы отказался получать повестку. Однако во время составления административного протокола собрался целый "букет" нарушений. Да РТЦК и СП:

составил протокол о правонарушении в отсутствие мужчины, чем лишил его права предоставить объяснения, заявить ходатайство и воспользоваться правовой помощью;

указал в протоколе, что человек, привлекаемый к административной ответственности, от объяснения или подписания протокола отказался;

не предоставил доказательства отказа получать повестку как военнообязанного;

в копии повестки, где есть отметка "отказ", нет подписей уполномоченных и свидетелей.

Более того, РТЦК и СП не доказал, что должным образом сообщил мужчине о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении. Поэтому из-за недостаточности доказательств о совершении правонарушения суд отменил штраф в размере 5 100 гривен и отметил:

дело об административном правонарушении должно рассматриваться в присутствии человека, привлекаемого к административной ответственности;

если человек отсутствует, дело можно рассматривать только в случаях, когда его своевременно известили о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела;

уведомить о рассмотрении дела нужно не позднее, чем за трое суток до дня заседания суда;

доказывать, что человеку сообщили о заседании суда должно должностное лицо. При этом недостаточно отправить сообщение, поскольку факт отправки без получения не свидетельствует о информированности мужчины о времени и месте рассмотрения дела.

Из-за отсутствия доказательств информирования мужчины о дате, времени и месте рассмотрения дела о привлечении к административной ответственности отменил штраф и направил дело на новое рассмотрение и районный суд Черновицкой области.

Как наказывается игнорирование повестки

Как утверждает менеджер адвокатского объединения Артем Крикун-Труш , ответственность за нарушение правил военного учета составляет штраф от 850 до 1700 гривен.

Если человек уже уклонялся от призыва ранее (не явился по повестке для уточнения учетных данных) и получал из-за этого предупреждение от руководителя РТЦК, он может получить штраф от 5 100 до 8 500 гривен или прохождение исправительных работ в течение года.

Тюремный срок от 3 до 5 лет предусмотрен в том случае, если лицо уклонилось от призыва, уточнив учетные данные, пройдя медицинскую комиссию и получив мобилизационное распоряжение, однако в определенное время не явилось в РТЦК.

Однако когда военнообязанному принесли повестку, он имеет право от нее отказаться. В частности, это можно сделать, если:

в ней указаны неправильные паспортные данные,

она заполнена с ошибками.

Тогда составляется акт об отказе в присутствии минимум двух свидетелей, а документ направляется в центр комплектования.

Однако если данные в повестке указаны верно, а военнообязанный отказался ее получать, то, по словам адвоката Андрея Новака , ответственность будет аналогична, как и в случае не прибытия по месту, указанному в повестке.

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