Неспособность страны-агрессорки достичь преимущества в воздухе в первые дни полномасштабной войны также стала неожиданностью для профессионалов ВВС. Об этом в интервью рассказал генерал-лейтенант, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес, пишет 24 Канал.

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Украине нужны истребители

По мнению генерал-лейтенанта, такие успехи Украины были частично связаны с украинскими воздушными силами и украинской противовоздушной обороной. А также с плохим управлением и недостаточной подготовкой российских ВВС.

Поэтому, учитывая мастерство наших военных, у него не возникает сомнений, что украинский пилот мог бы научиться управлять F-16 или другим западным самолетом очень быстро. Более того, предоставление современных истребителей помогло бы в деоккупации Крыма, что является, по его мнению, решающей частью войны.

Но я думаю, что ключевым является то, что Запад помогает Украине с высокоточным оружием большой дальности, будь то F-16, ПЗРК, беспилотники или бомбы малого диаметра. Вещи, обладающие большим радиусом действия, необходимы для того, чтобы изолировать Крым и сделать его непригодным для российских войск,

– сказал Бен Ходжес.

По мнению генерала, Крым должен вернуться в Украину уже в 2023 году. "И все эти системы, включая F-16 или 18, помогут в этом, а также, конечно, обеспечат наземную поддержку украинским бронетанковым войскам, которые будут использованы для прорыва российской обороны", – подчеркнул он.

Однако генерал также отметил, что пытается избегать разговоров о предоставлении Украине конкретного оружия, взамен говорит о возможностях. Он не может объяснить, почему администрация США до сих пор не решила поставлять истребители, однако предполагает, что она в конце концов это сделает.

Как может отреагировать Россия на поставку самолетов

Что касается России, то генерал считает, что страна-террористка никак не сможет остановить поставки Украине западных самолетов. Ведь и предварительную поставку вооружения из Польши агрессор не смог предотвратить.

У них нет такой возможности. Я думаю, что их ВВС не способны осуществлять то, что мы называем динамической наводкой на цель, когда они могут обнаружить приближающийся поезд, а затем найти его и ударить по нему или по автоколонне,

– сказал Бен Ходжес.

Более того, свое высокоточное оружие Россия тратит на удары по мирным городам Украины и критической инфраструктуре нашего государства.

И даже с помощью мобилизации захватчики не смогут ничего сделать, ведь сентябрьский частичный призыв показал, что сами россияне не хотят умирать за интересы Путина, а сам Кремль не может обеспечить своих военных всем необходимым. И вряд ли Россия справилась с этими проблемами до сих пор.

"И вот что они делают: они привозят тела со всей Российской Федерации и с минимальной подготовкой толкают их в мясорубку, не беспокоясь о том, сколько тысяч этих несчастных российских солдат будет убито в этом процессе", – сказал он.