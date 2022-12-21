В стриме на 24 канале американский политолог Рамис Юнус рассказал, чтобы провозгласить "СССР 2.0", нужно вспомнить, как провозглашался "СССР 1.0". В первую очередь это – Россия, Беларусь и Украина. Без третьей главной страны, являющейся государственно составляющей, говорить об этом нет смысла.

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Он добавил, что был б смысл, если бы туда могли присоединить хотя бы одну страну из Средней или Центральной Азии. К примеру, Казахстан или Узбекистан. Однако понятно, что этого не произойдет. Эти страны стремительно развивают свои отношения в новом союзе – "Организация Тюркских государств".

Рамис Юнус отметил, что по форме и содержанию они быстро наполняются. Следует только взглянуть на активность политических и экономических контактов, декларации, договоры, заключаемые в рамках этой организации, а затем посмотрите на отношения той же Беларуси и России за последние 20 лет. Этот путь проходит очень быстрыми темпами, чем в странах с диктаторами.

А все почему? Потому что здесь, кроме культуры, религии, идеологии, есть и политическая конъюнктура. То, что геополитическая ситуация меняется, она как раз и отвечает за создание нового центра. То есть это шаг вперед, а вот "Советский Союз 2.0" – это шаг назад,

– объяснил Рамис Юнус.

По его словам, всегда, когда кто-то что-то хочет предъявить своим народам, он должен для этого подать не просто идеологические и националистические лозунги.

Американский политолог добавил, когда развалился Советский Союз, все страны постсоветского пространства увидели, что такое цивилизованный мир – за железным занавесом жили плохо и бедно.

Смотрите полное видео с Рамисом Юнусом на ютубе 24 канала:

"Уже выросло новое поколение людей, особенно те, кто бегут из той же России и те, которые сотнями тысяч выходили в той же Беларуси. Вы им будете предлагать "Советский Союз 2.0"? Его можно предложить бабушкам и дедушкам, живущим в губерниях" России последние 60 - 70 лет. Однако будущее России не за ними, будущее за теми, кто пользуется интернетом, планшетом и говорит совершенно на другом языке, чем тот, на котором говорит Путин и его команда, а также Лукашенко и его команда", – акцентировал эксперт.

По его мнению, людям 21 века нужно предлагать совершенно другие конструкции. Именно поэтому не будет объявления "Советского Союза 2.0".

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