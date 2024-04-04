Конструктивное и комфортное для жителей развитие города кажется невозможным. Почему? Эксперт Сергей Лямец считает, что главная причина – отсутствие прозрачных и единых правил, в частности Генерального плана Киева с охранными зонами и реестра исторических объектов от Минкульта. О последствиях этих "боев без правил" он рассказал в своем блоге.

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Сейчас разработке Генплана мешает война, а следовательно – невозможность проведения общественных слушаний. Ранее – другие, актуальные на тот момент причины. Вместе с тем, эксперт отмечает, что одним из корней урбанистических конфликтов является отсутствие историко-архитектурного плана от Министерства культуры. Он есть, но не опубликован, что не способствует сохранению национального наследия и адекватному развитию объектов, которые по оценкам экспертов, такой ценности, несмотря на возраст, не имеют.

Никакого сомнения, реставрировать памятники – значительно дороже, чем строить с нуля. Однако оно имеет смысл, потому что это лицо города, его история. Поэтому фокус внимания центральной и местной власти должен быть именно на таких объектах. Оставлять как оно есть – заброшенным – это путь в никуда, потому что исторические здания стремительно разрушаются. Дома 14-го века в старой Европе выжили исключительно из-за того, что их постоянно реставрируют,

– пишет Сергей Лямец.

К сожалению, реалии Киева показывают – полагаться на бюджетные средства не стоит. Эксперт приводит в пример усадьбу Мурашко на Малой Житомирской, 14А и усадьбу Общества скорой помощи на Рейтарской, 22. Обе – в муниципальной собственности с утвержденными планами реставрации, но время продолжает беспрепятственно их разрушать.

Но реставрация исторических зданий в столице часто имеет положительный финал. Завод "Арсенал" и Никольские ворота, доходный дом Михаила Подгорского на Ярославовом Валу, 1 и дом со змеями на Большой Житомирской, 32 получили новую жизнь и качественно вписались в столичный пейзаж. Правда, все эти трансформации выполнены за частные средства. А зайти в подобный проект при полном отсутствии открытых правил бывает проблематично.

Самой большой преградой является изменение статуса здания "задним числом" и сопутствующее давление активистов. Лямец рассказал о следующих показательных историях. Торговый комплекс на Контрактовой площади переживал четыре волны достройки/перестройки, аж с начала XIX века. Но в 2013 году, когда появился проект реконструкции, работы заблокировала активное сообщество.

Благодаря тем же активистам здания Гостиного двора и еще 30 зданий на Подоле получили охранный статус как памятники местного значения. В 2013 году работы по реконструкции, что делали за частные средства, остановили. В 2021-м передали Минкульту. И до сих пор никаких изменений.

Сейчас похожие качели происходят вокруг проекта в урочище Китаево. Участок арендовали 17 лет назад под строительство, и когда в 2021 году зашел разговор о старте проекта, начали снова разыгрывать карту "защиты культурного наследия". Девелопер апеллирует к единственному имеющемуся документу охранных зон, но активисты против. Минкульт и археологи пока не спешат предоставлять режимы использования территорий, прилегающих к археологическому памятнику. Хотя девелопер и согласен выделить часть арендованной земли и за свой счет создать там туристическую локацию с четким соблюдением требований Министерства.

"Минкульт должен наконец прекратить непрозрачные игры с культурным наследием. Здания, которым более ста лет, или которые являются объектами эпохи модернизма, – должны оценить настоящие эксперты. Они должны действовать по критериям, которые утвердит община, но окончательное слово должно быть за экспертизой. Реестр должен быть обновлен и обнародован, тогда следующим шагом можно говорить о реставрации за счет государства или инвестора", – подчеркивает Лямец.