Обсуждение вопроса возможного нового нападения России на Украину, как правило, касается прежде всего провокации на донбасском направлении – тем более, что сейчас именно в районе российско-украинской границы на Донбассе наблюдается концентрация российских войск.

Однако многие наблюдатели не забывают и про аннексированный Крым – тем более в связи с участившимися разговорами о надвигающейся экологической катастрофе. В Крыму и концентрировать ничего не нужно, Россия постоянно проводит военные учения на полуострове. А нападение на соседние регионы Украины вполне может быть объяснено "гуманитарными соображениями" – вода-то нужна!

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Конец "легитимности"?

И, тем не менее, нападение из Крыма может разрушить миф о "легитимности", которого Владимир Путин старается придерживаться всю свою политическую карьеру.

Если верить кремлевской пропаганде, то это не Россия напала на Грузию, а все наоборот – грузинский президент Михаил Саакашвили решил силой решить вопрос Южной Осетии и поставил под угрозу безопасность мирного населения и российских миротворцев. И это не Кремль организовал спецоперацию по оккупации и аннексии Крымского полуострова, а жители Крыма провозгласили независимость от Украины и решили "присоединиться" к России.

Стоит напомнить, что Кремль получил от бежавшего из страны президента Украины Виктора Януковича официальное представление на назначение главой правительства АРК Сергея Аксенова – настолько Путину хотелось, чтобы процессом "возвращения в родную гавань" командовал "настоящий" глава правительства автономии, а не самозванец.

Если же провокация на Донбассе удастся, думаю, воевать формально будут корпуса "народной милиции" так называемых республик, а российская армия на границе будет "оказывать содействие" и демонстрировать готовность вмешаться в ход боевых действий.

Собственно, так уже было в 2014 году, когда украинское наступление было остановлено только прямым российским вмешательством.

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А вот Крым, в отличие от Донбасса – это не самопровозглашенная республика, а субъект Российской Федерации по российскому законодательству. У Крыма нет своих войск – и значит возможное нападение с его территории будет актом прямой агрессии России против Украины. Нужно отметить, что даже в 2014 году, когда происходила аннексия Крыма, Москва утверждала, что количество ее военных в Крыму не превышает цифру, зафиксированную в соответствующих российско-украинских соглашениях, и начала наращивание своего контингента только после "официального присоединения" Крыма и Севастополя к России. А теперь, если российские войска начинают наступать из Крыма – чем это оправдать?

Именно поэтому акт открытой агрессии из Крыма, уверен, разрушит миф о "легитимности". Владимир Путин окажется агрессором, думаю, даже в своих собственных глазах.