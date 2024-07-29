Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что это является лишь отвлечением внимания наших партнеров. Россия хочет снизить интенсивность боевых действий и использует для этого все, что только может.

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Почему появился такой "документ"

Так называемая российская политическая элита не является рациональной, поэтому не заинтересована в логическом решении войны. Не потерпев серьезных поражений на линии фронта, враг не будет рассматривать ни одного адекватного решения.

Даже сейчас, когда мы видим существенное увеличение агрессивного внутреннего протеста в России, все равно нет никаких изменений.

В Москве никогда не примут таких решений. Они будут убеждать, что дожмут, выиграют, несмотря на потери, в частности репутационные. Для них главное победить украинскую коалицию,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Страна-агрессор стремится контролировать свою страну, развивать милитарный компонент, проводить мобилизации и следующие этапы войны, теракты, политические убийства. Ее цель – масштабировать хаос в мире.

Поэтому все документы, где есть рациональный подход, окончания войны – это фейки. Россия к такому не готова.

Для чего этот фейк нужен? Чтобы уменьшить внимание Украины или проукраинской коалиции, психологически повлиять на настроения людей, сказать, мол, еще немножко и якобы будут какие-то договоренности,

– подчеркнул Михаил Подоляк.