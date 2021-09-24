Об этом сказал в эфире проекта Олега Климчука "Стратегия победы" военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что хотя 7 лет мы слышим об этом комплексе, однако его не применили ни разу.

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По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противоракетный комплекс должен был закрывать воздушное пространство Сирии. Однако Жданов отметил, что комплекс пропустил и израильскую, и американскую авиацию.

"Он не несет для нас никакой угрозы. Это оборонный комплекс, который защищает небо Беларуси", – отметил военный эксперт.

Как действует Россия

Жданов рассказал, что когда в Беларуси полагают, что со стороны Украины есть угроза, и имеют лишние деньги, могут усиливать оборону своего неба. Однако противоракетный комплекс стоит очень дорого.

По крайней мере, учитывая ту цену, которая выставляется на международном уровне для Турции и Китая. Это 2 страны, которые уже приобрели С-400,

– сказал Жданов.

Он отметил, что здесь больше политическая составляющая, поскольку Россия предоставляет кредит – 3 миллиарда долларов США для Беларуси. Режим Владимира Путина не хочет давать наличные, а настаивает, чтобы кредит был товарным.

"Россия пытается навязать Беларуси все свои комплексы. Напомню, что белорусско-украинскую границу контролируют спецслужбы России. Этот комплекс передан для ведения разведки и контроля ФСБ России", – пояснил военный эксперт.

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