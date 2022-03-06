Такое мнение в эфире 24 канала высказал немецкий политолог и аналитик Андреас Умланд. По его словам, все не так просто, но нужно идти в этом направлении.

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Умланд: Могут сыграть ключевую роль в войне

Как отметил Умланд, симпатия добровольцев к Украине касается не только Запада. Их много во всем мире, к примеру в Латинской Америке, Азии или даже в Африке.

Если бы найти квалифицированных ветеранов разных вооруженных сил и им дать оружие, которым они умеют управлять, тогда это может повлиять на ход войны,

– подчеркнул он.

Немецкий политолог отметил, что не будет большой разницы, если украинец или международный легионер будет "бегать" с Javelin. Однако если говорить о еще более сложном оружии, которое требует квалификации, тогда ветераны важны. "Могут сыграть ключевую роль в войне", – добавил он.

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