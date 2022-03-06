Таку думку в ефірі 24 каналу висловив німецький політолог та аналітик Андреас Умланд. За його словами, усе не так просто, але потрібно йти в цьому напрямку.

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Умланд: Можуть зіграти ключову роль у війні

Як зауважив Умланд, симпатія добровольців до України стосується не тільки Заходу. Їх є багато у всьому світі, як-от у Латинській Америці, Азії чи навіть Африці.

Якби знайти кваліфікованих ветеранів різних збройних сил та їм дати зброю, якою вони вміють керувати, тоді це може вплинути на хід війни,

– наголосив він.

Німецький політолог відзначив, що не буде великої різниці, якщо українець або міжнародний легіонер "бігатиме" з Javelin. Проте якщо говорити про ще складнішу зброю, яка вимагає кваліфікацію, тоді ветерани важливі. "Можуть зіграти ключову роль у війні", – додав він.



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