Может ли команда Зеленского настаивать на инаугурации 19 мая: объяснение эксперта

Верховная Рада на заседании 16 мая приняла решение о проведении инаугурации Владимира Зеленского 20 мая. Тогда как команда новоизбранного президента настаивала на проведении торжеств 19 мая. Возможно ли повторение истории с дебатами и к чему могут привести возможные ультиматумы "Зе! Команды"?

Политический аналитик Дмитрий Купыра в комментарии 24 каналу отметил, что, если есть постановление Верховной Рады о проведении инаугурации 20 мая, то это – единственный законный способ. То есть все, что будет происходить в другой день не будет инаугурацией юридически.

В другой день никто не принесет Пересопницкое Евангелие в Верховную Раду и не даст сделать торжественную присягу перед парламентом. 19 числа нет пленарного заседания Рады. То есть новоизбранный президент не сможет принять присягу на верность в этот день,

– пояснил эксперт.

При этом он добавил, что 19 мая команда Зеленского может проводить любые торжественные события и называть их так, как им хочется. Но полномочия, согласно Конституции Украины, новоизбранный президент получит только 20.

В команде Зеленского желание провести торжества 19 мая объясняли тем, что хотят избежать "транспортного коллапса" в Киеве (19 мая – воскресенье). Также там отметили, что Верховная Рада оттягивала голосование за дату инаугурации из-за "страха депутатов перед роспуском".