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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Может ли команда Зеленского настаивать на инаугурации 19 мая: объяснение эксперта

      244 Читати новину українською
      Владимир Зеленский получит полномочия Президента 20 мая
      Владимир Зеленский получит полномочия Президента 20 мая / Getty Images

      Верховная Рада на заседании 16 мая приняла решение о проведении инаугурации Владимира Зеленского 20 мая. Тогда как команда новоизбранного президента настаивала на проведении торжеств 19 мая. Возможно ли повторение истории с дебатами и к чему могут привести возможные ультиматумы "Зе! Команды"?

      Политический аналитик Дмитрий Купыра в комментарии 24 каналу отметил, что, если есть постановление Верховной Рады о проведении инаугурации 20 мая, то это – единственный законный способ. То есть все, что будет происходить в другой день не будет инаугурацией юридически.

      В другой день никто не принесет Пересопницкое Евангелие в Верховную Раду и не даст сделать торжественную присягу перед парламентом. 19 числа нет пленарного заседания Рады. То есть новоизбранный президент не сможет принять присягу на верность в этот день,
      – пояснил эксперт.

      При этом он добавил, что 19 мая команда Зеленского может проводить любые торжественные события и называть их так, как им хочется. Но полномочия, согласно Конституции Украины, новоизбранный президент получит только 20.

      В команде Зеленского желание провести торжества 19 мая объясняли тем, что хотят избежать "транспортного коллапса" в Киеве (19 мая – воскресенье). Также там отметили, что Верховная Рада оттягивала голосование за дату инаугурации из-за "страха депутатов перед роспуском".

      Інавгурація

       

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Инаугурация Зеленского
      Источник: 24 канал
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