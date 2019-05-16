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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Чи може команда Зеленського наполягати на інавгурації 19 травня: пояснення експерта

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      Володимир Зеленський отримає повноваження Президента 20 травня
      Володимир Зеленський отримає повноваження Президента 20 травня / Getty Images

      Верховна Рада на засіданні 16 травня прийняла рішення про проведення інавгурації Володимира Зеленського 20 травня. Тоді як команда новообраного президента наполягала на проведенні урочистостей 19 травня. Чи можливе повторення історії з дебатами та до чого можуть призвести ймовірні ультиматуми "Зе! Команди"?

      Політичний аналітик Дмитро Купира у коментарі 24 каналу зазначив, що, якщо є постанова Верховної Ради про проведення інавгурації 20 травня, то це – єдиний законний спосіб. Тобто все, що буде відбуватися в інший день не буде інавгурацією юридично.

      В інший день ніхто не принесе Пересопницьке Євангеліє у Верховну Раду і не дасть зробити урочисту присягу перед парламентом. 19 числа й немає пленарного засідання Ради. Тобто новообраний президент не зможе скласти присягу на вірність цього дня,
      – пояснив експерт.

      При цьому він додав, що 19 травня команда Зеленського може проводити будь-які урочисті події і називати їх так, як їм хочеться. Але повноваження, відповідно до Конституції України, новообраний президент отримає тільки 20.

      У команді Зеленського бажання провести урочистості 19 травня пояснювали тим, що хочуть уникнути "транспортного колапсу" в Києві (19 травня – неділя). Також там зазначали, що Верховна Рада відтягувала голосування за дату інавгурації через "страх депутатів перед розпуском".

      Інавгурація

       

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів може приїхати в Україну
      сьогодні
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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Верховна Рада Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Новини політики
      Джерело: 24 канал
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