Чи може команда Зеленського наполягати на інавгурації 19 травня: пояснення експерта

Верховна Рада на засіданні 16 травня прийняла рішення про проведення інавгурації Володимира Зеленського 20 травня. Тоді як команда новообраного президента наполягала на проведенні урочистостей 19 травня. Чи можливе повторення історії з дебатами та до чого можуть призвести ймовірні ультиматуми "Зе! Команди"?

Політичний аналітик Дмитро Купира у коментарі 24 каналу зазначив, що, якщо є постанова Верховної Ради про проведення інавгурації 20 травня, то це – єдиний законний спосіб. Тобто все, що буде відбуватися в інший день не буде інавгурацією юридично.

В інший день ніхто не принесе Пересопницьке Євангеліє у Верховну Раду і не дасть зробити урочисту присягу перед парламентом. 19 числа й немає пленарного засідання Ради. Тобто новообраний президент не зможе скласти присягу на вірність цього дня,

– пояснив експерт.

При цьому він додав, що 19 травня команда Зеленського може проводити будь-які урочисті події і називати їх так, як їм хочеться. Але повноваження, відповідно до Конституції України, новообраний президент отримає тільки 20.

У команді Зеленського бажання провести урочистості 19 травня пояснювали тим, що хочуть уникнути "транспортного колапсу" в Києві (19 травня – неділя). Також там зазначали, що Верховна Рада відтягувала голосування за дату інавгурації через "страх депутатів перед розпуском".