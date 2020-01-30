Помпео может окончательно выбрать посла США в Украине после визита, – эксперты

В Управлении государственной охраны сообщили, что 30 января начался визит госсекретаря США Майка Помпео в Украину. В Киеве он будет два дня, где встретится с президентом, министром иностранных дел и министром обороны.

Эксперты рассказали об ожиданиях от визита госсекретаря, сообщает "Голос Америки".

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Политолог Евгений Магда убежден, что формат визита не предполагает какой-то существенный прорыв. Он подчеркнул, уже на сегодняшний момент существует реально увеличенная помощь и расширенная номенклатура вооружений.

Украина звучит в американских медиа в контексте импичмента Дональда Трампа. Поэтому, думаю, господин Помпео даст политический ответ Уильяму Тейлору (временно поверенный по делам США в Украине, – 24 канал), который на страницах New York Times рассказал о том, почему Украина для Соединенных Штатов важна. То есть этот политический сигнал он даст,

– сказал Евгений Магда.

Также Магда добавил, что этот визит позволит Помпео сделать окончательный выбор между Дэйтоном и Рикером и определиться, кого он выберет, чтобы отстаивать интересы США в Украине.

Что известно о Дейтоне и Рикере? У США есть два кандидата на должность посла в Украине. Кит Дейтон, американский генерал-лейтенант, директор Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла, стратегический советник Министерства обороны Украины с 2018 года. Он работал военным атташе США в России.



Еще одним потенциальным кандидатом на этот пост является исполняющий обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипп Рикер. Впрочем президент США Дональд Трамп симпатизирует кандидатуре генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона.





Кит Дейтон и Филипп Рикер претендуют на пост посла США в Украине / коллаж 24 канала

Другие же эксперты убеждены, что визит Помпео – это шанс снова вывести отношения на свет.

Визит госсекретаря Майка Помпео в Киев – большой шанс интенсифицировать украинско-американские отношения. Осенью 2019 года они были омрачены историей с импичментом, которую в Америке даже называли Украинагейт, что плохо сказалось на двусторонних отношениях,

– рассказал Владимир Горбач.

Он уверен, что таким образом можно показать, что украинско-американские отношения развиваются на официальном уровне. Помощь со стороны США тоже может увеличиться. Однако стоит дождаться официальных заявлений по поводу визита, чтобы избавиться от неопределенности.

"Конечно, украинская сторона требует со стороны США не только дипломатической поддержки, но и оборонно-безопасностной. И хотя сегодня Соединенные Штаты наиболее активно среди других стран помогают Украине в этой сфере, Украина нуждается в большем", – добавил Владимир Горбач.

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Он отметил, что это была бы хорошая возможность начать переговоры о серьезном вооружении и помощи.