Зеленский подписал закон, позволяющий остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси
Президент Владимир Зеленский 12 мая подписал закон о сертификации оператора передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС. Инициатива позволит НКРЭКУ запретить импорт электричества из России.
Источник:Офис Президента
Документ будет способствовать выполнению международных обязательств Украины по имплементации Третьего энергопакета ЕС.
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Что предусматривает законопроект
- Инициатива вводит правила для проведения сертификации по европейским правилам системного оператора НЭК "Укрэнерго". Это необходимое условие для синхронизации украинской энергосистемы с европейской.
- Проект упростит процедуры экспорта-импорта электроэнергии между Украиной и странами ЕС.
- Предусматривает ограничение или запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси. Это связано с окончанием отопительного сезона и ростом запасов угля на складах ТЭС.
- Вводит обязанность для генерирующих компаний, в коммунальной собственности, продавать электроэнергию только через конкурентные аукционы.
Заметим, Рада поддержала законопроект 15 апреля. За него проголосовали 296 народных депутатов.
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