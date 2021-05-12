Президент Владимир Зеленский 12 мая подписал закон о сертификации оператора передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС. Инициатива позволит НКРЭКУ запретить импорт электричества из России.

Документ будет способствовать выполнению международных обязательств Украины по имплементации Третьего энергопакета ЕС. К теме Рада одобрила законопроект, который позволяет прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси Что предусматривает законопроект Инициатива вводит правила для проведения сертификации по европейским правилам системного оператора НЭК "Укрэнерго". Это необходимое условие для синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

Проект упростит процедуры экспорта-импорта электроэнергии между Украиной и странами ЕС.

Предусматривает ограничение или запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси. Это связано с окончанием отопительного сезона и ростом запасов угля на складах ТЭС.

Это связано с окончанием отопительного сезона и ростом запасов угля на складах ТЭС. Вводит обязанность для генерирующих компаний, в коммунальной собственности, продавать электроэнергию только через конкурентные аукционы. Заметим, Рада поддержала законопроект 15 апреля. За него проголосовали 296 народных депутатов. Обратите внимание! Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и Россией до конца 2023 года. Нашу электросеть интегрируют как часть европейской. К слову, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с 1 января 2021 года. Запрет на это действовал с апреля 2020 года. 1 – 2 февраля энергию поставляли и из России.