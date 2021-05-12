Президент Володимир Зеленський 12 травня підписав закон щодо сертифікації оператора передачі електроенергії відповідно до вимог ЄС. Ініціатива дозволить НКРЕКП заборонити імпорт електрики з Росії.

Документ сприятиме виконанню міжнародних зобов'язань України щодо імплементації Третього енергопакету ЄС.

До теми Рада схвалила законопроєкт, який дозволяє припинити імпорт електроенергії з Росії й Білорусі

Що передбачає законопроєкт

Ініціатива впроваджує правила для проведення сертифікації за європейськими правилами системного оператора НЕК "Укренерго". Це необхідна умова для синхронізації української енергосистеми з європейською.

Проєкт спростить процедури експорту-імпорту електроенергії між Україною та країнами ЄС.

Передбачає обмеження чи заборону імпорту електроенергії із Росії та Білорусі. Це пов'язано із закінченням опалювального сезону та зростанням запасів вугілля на складах ТЕС.

Це пов'язано із закінченням опалювального сезону та зростанням запасів вугілля на складах ТЕС. Запроваджує обов'язок для генерувальних компаній, у комунальній власності, продавати електроенергію лише через конкурентні аукціони.

Зауважимо, Рада підтримала законопроєкт 15 квітня. За нього проголосували 296 народних депутатів.