Зеленський підписав закон, що дозволяє зупинити імпорт електроенергії з Росії й Білорусі
Президент Володимир Зеленський 12 травня підписав закон щодо сертифікації оператора передачі електроенергії відповідно до вимог ЄС. Ініціатива дозволить НКРЕКП заборонити імпорт електрики з Росії.
Джерело:Офіс Президента
Документ сприятиме виконанню міжнародних зобов'язань України щодо імплементації Третього енергопакету ЄС.
До теми Рада схвалила законопроєкт, який дозволяє припинити імпорт електроенергії з Росії й Білорусі
Що передбачає законопроєкт
- Ініціатива впроваджує правила для проведення сертифікації за європейськими правилами системного оператора НЕК "Укренерго". Це необхідна умова для синхронізації української енергосистеми з європейською.
- Проєкт спростить процедури експорту-імпорту електроенергії між Україною та країнами ЄС.
- Передбачає обмеження чи заборону імпорту електроенергії із Росії та Білорусі. Це пов'язано із закінченням опалювального сезону та зростанням запасів вугілля на складах ТЕС.
- Запроваджує обов'язок для генерувальних компаній, у комунальній власності, продавати електроенергію лише через конкурентні аукціони.
Зауважимо, Рада підтримала законопроєкт 15 квітня. За нього проголосували 296 народних депутатів.
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