Как будет относительно Украины уже во время второй каденции Трампа – неизвестно, однако этот вопрос для него очень важен. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Андрей Крамаров.

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Серьезное обязательство для Трампа

Андрей Крамаров отметил, что Россию невозможно остановить только санкциями. Это можно сделать исключительно с помощью военной мощи. Во время первой каденции Трампа, когда продолжались переговоры по Сирии, он дал команду нанести ракетный удар ракетами Tomahawk по российской авиационной базе. Там было уничтожено 19 из 20 российских самолетов. Когда переговоры заходят в тупик, республиканец может действовать жестко.

Посмотрим, как будет насчет войны в Украине. Это одно из очень серьезных обязательств, которые он брал на себя в предвыборном процессе. Интересно посмотреть, как он будет это реализовывать. Он в моменте, когда не может договориться. Также следует понимать, что Дональд Трамп – все-таки больше предприниматель, чем политик. У него есть понимание, как договариваться,

– сказал он.

Военный эксперт предположил, что для республиканца это означает разделить интересы посередине. Однако когда он понимает, что человек, который находится по другую сторону стола, не хочет договариваться, а хочет гнуть свою волю, то Трамп будет готов к очень жестким мерам.

К сожалению, пока нет возможности очень быстро закончить войну в Украине. Это очень длительный процесс. Во время переговоров для Украины важно сохранить свои условия. Также будет стоять вопрос о вступлении нашего государства в Евросоюз, в НАТО.

"Нашему врагу все равно, что происходит на Курщине. Они более 10 лет вели войну в Сирии. Они просто за две недели в момент от нее отказались. Все это из-за того, что они все усилия бросают на украинский Донбасс. Для них Донецкая область – это идея "фикс", ради достижения которой они готовы пожертвовать абсолютно всем", – добавил Крамаров.