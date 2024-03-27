Заметим, что закон не предусматривает места, где могут дать повестку, то есть получить ее можно фактически где угодно. Юрист и адвокат Ростислав Кравец объяснил, какую силу имеют повестки, поставленные в дверь квартиры.

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Накажут ли в случае игнорирования повестки

Юрист объяснил, что повестка в военкомат должна быть вручена лично в руки человеку, которому она адресована. Аже военнообязанный должен поставить свою подпись о получении.

Если же человек не подписал соответствующий документ, то он не будет иметь юридической силы и будет считаться недействительным. Это означает, что лицо может не явиться в ТЦК, и никаких правовых последствий для него не будет.

Если человек пришел домой и увидел повестку в дверях, то на нее можно вообще не реагировать. Она не имеет юридической силы,

– отметил юрист.

Отмечается, что даже при наличии фотодоказательства прикрепления документа на двери является отклонением от общих правил вручения повесток, которые вручают для того, чтобы человек пришел в военкомат и уточнил свои данные, а не для того, чтобы сразу отправить его на фронт.

Что делать в таком случае

Согласно закону Украины военнообязанное лицо, получившее повестку, должно явиться в военкомат и стать на учет. Отдельного нормативно-правового акта, регулирующего вручение повесток во время военного положения, нет.

Однако действует постановление Кабмина, которое регулирует подготовку и проведение призыва на срочную службу и по контракту. По общему правилу, повестки необходимо вручать лично военнообязанным. Они должны оставлять подпись о получении повестки.

Руководитель ТЦК должен заверить ее печатью и подписью. Заметим, если военнообязанному мужчине должным образом вручили повестку, то он должен появиться в ТЦК в назначенное время, иначе ему грозит штраф в несколько тысяч гривен.

Он предусмотрен статьей об административных правонарушениях. Известно, что в период военного положения такой штраф по состоянию на сейчас составляет от 3,4 тысячи до 5,4 тысячи гривен.