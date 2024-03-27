С начала полномасштабного вторжения порядок прохождения ВВК менялся. Теперь военно-врачебную комиссию можно пройти не только в ТЦК, но и в больницах, поликлиниках, госпиталях и других военных учреждениях.

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Какие особенности прохождения ВВК

Приказ № 402, выданный Минобороны, регламентирует прохождение ВВК и Расписание болезней. В частности приказ определяет срок действия постановлений ВВК и перечень болезней, которые влияют на определение степени годности граждан к военной службе.

Военнообязанные проходят ВВК после вручения повестки на прохождение комиссии ТЦК.

Повестку на ВВК вручают после того, как человек получил повестку на уточнение данных и лично явился в ТЦК с документами, обновил персональные данные и подтвердил основания для отсрочки, если они есть.

Сколько действует постановление ВВК и когда нужно проходить повторно

В целом постановление ВВК действует 5 лет. Также положение о ВВК предусматривает, что в случае мобилизационных мероприятий постановление ВВК действительно в течение 12 месяцев, то есть военнообязанный может быть вызван для прохождения ВВК через год.

Руководитель медицинского направления Юридической сотни адвокат Кристина Ковцун уточнила, что в ТЦК могут вручать повестку на ВВК раньше срока окончания действия предыдущего постановления ВВК (выданного из-за постановки на учет или обследования для мобилизации), и в законах нигде не указаны ограничения по этому или возможности отказаться от такой повестки.

В условиях, когда идет мобилизация, этот срок может нивелироваться, потому что у нас есть указ президента о мобилизации, и соответственно, когда военнообязанному вручают повестку, он обязан явиться в территориальный центр комплектования, бывший военкомат, уточнить учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию для того, чтобы было понимание, или он пригоден, или ограниченно пригоден, или непригоден. И это обязанность,

– объяснила Кристина Ковцун.

А для военных направление на ВВК командир или врач могут давать в любое время, опираясь на текущее состояние военного. В частности в случае ранения, травмы, увечья или контузии.