Для того чтобы получить отсрочку от мобилизации, военнообязанному гражданину необходимо подтвердить основания в ТЦК, куда следует явиться по повестке. В действующем законодательстве прописаны категории лиц, которые имеют на это право.

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Кто имеет право на отсрочку

Правительство уточнило перечень болезней и состояний, которые дают право на отсрочку от мобилизации.

Кого не мобилизуют:

тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;

инфекционные заболевания (гепатит, ВИЧ);

психические расстройства, синдром Дауна, шизофрения;

мужчины, которые восстанавливаются после операции;

мужчины, которым после операции установили эндопротезы.

В законе также указано, что беременные женщины, даже если имеют военную или медицинскую специальности, или пришли добровольно, не подлежат мобилизации.

Кого не могут принудительно мобилизовать

Мужчины с отсрочкой от военной службы все же могут быть подвергнуты мобилизации, если добровольно проходят медицинский осмотр и выражают желание присоединиться к армии.

Важно! Отсрочка не освобождает от службы в армии как таковой, а только позволяет отсрочить мобилизацию.

Отсрочка предоставляется при наличии таких оснований:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

для получения образования и для занятия наукой и преподаванием;

при наличии бронирования;

из-за профессиональной деятельности.

Отмечается, что даже в случае получения отсрочки, лицо остается на воинском учете.

Бронирование, как одно из оснований отсрочки, предусматривает спецучет в военных органах. Документы, подтверждающие бронирование, выданные профильным министерством, получаются также в соответствии с законом в военных органах учета.

Отсрочка для получения образования или занятия наукой

Соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень;

педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Бронирование работников

Забронированные на период мобилизации и на военное время в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины за:

органами государственной власти;

другими государственными органами;

органами местного самоуправления;

предприятиями, учреждениями и организациями;

По состоянию здоровья

Лица, которые были признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев с последующим прохождением военно-врачебной комиссии;

беременные женщины, которые являются военнообязанными.

По семейным обстоятельствам

Женщины и мужчины, которые содержат трех или более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет в качестве опекуна, попечителя, приемного отца, отца-воспитателя;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, которые имеют жену (мужа) или родителей с инвалидностью I или II группы, и не имеют других трудоспособных лиц, обязанных содержать их по закону;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным, лица, заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лица, заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которая по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

женщины и мужчины, которые имеют несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу;

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции в таких категориях:

Военнослужащие или работники военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и были непосредственно в районах антитеррористической операции. Работники предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести в районах ее проведения. Лица, которые были частью добровольческих формирований, образованных для защиты независимости и территориальной целостности Украины, которые затем были включены в состав военных формирований или правоохранительных органов. Лица, которые были частью добровольческих формирований, но не были включены в состав официальных военных формирований или правоохранительных органов, однако сотрудничали с ними во время антитеррористической операции.

По профессии

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

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