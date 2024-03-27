Від початку повномасштабного вторгнення порядок проходження ВЛК змінювався. Тепер військово-лікарську комісію можна пройти не тільки в ТЦК, а й у лікарнях, поліклініках, госпіталях й інших військових установах.

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Які особливості проходження ВЛК

Наказ № 402, виданий Міноборони, регламентує проходження ВЛК та Розклад хвороб. Зокрема наказ визначає термін дії постанов ВЛК та перелік хвороб, які впливають на визначення ступеня придатності громадян до військової служби.

Військовозобов'язані проходять ВЛК після вручення повістки на проходження комісії ТЦК.

Повістку на ВЛК вручають після того, як людина отримала повістку на уточнення даних та особисто з’явилася в ТЦК із документами, оновила персональні дані й підтвердила підстави для відстрочки, якщо вони є.

Скільки діє постанова ВЛК і коли потрібно проходити повторно

Загалом постанова ВЛК діє 5 років. Також положення про ВЛК передбачає, що у випадку мобілізаційних заходів постанова ВЛК дійсна протягом 12 місяців, тобто військовозобов'язаний може бути викликаний для проходження ВЛК через рік.

Керівниця медичного напрямку Юридичної сотні адвокатка Христина Ковцун уточнила, що в ТЦК можуть вручати повістку на ВЛК раніше терміну закінчення дії попередньої постанови ВЛК (виданої через постановку на облік чи обстеження для мобілізації), і в законах ніде не вказані обмеження щодо цього або можливості відмовитися від такої повістки.

В умовах, коли йде мобілізація, цей строк може нівелюватися, тому що в нас є указ президента про мобілізацію, і відповідно, коли військовозобов'язаному вручають повістку, він зобов’язаний з’явитися в територіальний центр комплектування, колишній воєнкомат, уточнити облікові дані і пройти військово-лікарську комісію для того, щоб було розуміння, чи він придатний, чи обмежено придатний, чи непридатний. І це обов’язок,

– пояснила Христина Ковцун.

А для військових направлення на ВЛК командир чи лікар можуть давати будь-коли, спираючись на поточний стан військового. Зокрема у випадку поранення, травми, каліцтва чи контузії.