Также есть возможность отказаться от прохождения ВВК. Впрочем, в таком случае вы будете вынуждены выплатить штраф или даже уголовное наказание.

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Как происходит прохождение ВВК

Адвокат и руководитель "Адвокатского бюро Анны Даниэль" Анна Даниэль объяснила порядок прохождения ВВК:

должно быть решение руководителя ТЦК о направлении на медосмотр;

заводится карточка обследования и медосмотра;

продолжительность медосмотра (основных и дополнительных врачей) – до 14 дней;

осмотр обязательных врачей (хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог) и других, если есть медицинские показания;

осуществление лабораторных исследований и взятии анализов – крови (общий и серологический, группа, резус-фактор), мочи, рентген грудной клетки, кардиограмма. Для мужчин в возрасте от 40 лет – внутриглазное давление и определение уровня сахара.

По словам юристки, врачи, которые проводят медосмотр, имеют доступ к медицинской системе с информацией о состоянии здоровья военнообязанного. Если гражданин считает, что его диагноз был проигнорирован, или были нарушены правила процедуры или законодательства, он может обжаловать заключение о пригодности.

Какие есть причины для обжалования решения ВВК

Какие есть основания для обжалования заключения ВВК:

заключение по заболеванию сделал врач не той специализации;

не учли зависимость между двумя и более болезнями;

врач неверно классифицировал состояние здоровья в соответствии с Расписанием болезней, состояний и физических недостатков;

в заключении о пригодности не указали, какие именно воинские обязанности гражданин может или не может выполнять в армии.

Адвокат отметила, что есть как минимум еще два пункта, которые дают основание для обжалования решения ВВК: