Украинское законодательство позволяет отказ от прохождения военной службы по религиозным убеждениям. Однако конституционное положение предусматривает лишь гарантию замены военной службы на альтернативную.

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Почему слов "мне религия не позволяет" недостаточно для освобождения от службы

Верховный суд отметил, что в условиях вооруженной агрессии России есть потребность в надлежащем комплектовании ВСУ. При таких условиях необходимо тщательно проверять утверждение человека о несовместимости его религиозных убеждений с военной службой и изучить доказательства.

В суде отметили, что это не означает, что возможность реализации права на добросовестный отказ от военной службы ограничивается членством в зарегистрированных религиозных организациях, содержание вероучения которых предусматривает безусловную недопустимость такой службы, ношения и использования оружия.

Конституция Украины не нормирует способ доказательства веры, однако человек обязан продемонстрировать наличие у него соответствующих "глубоких, искренних и последовательных религиозных убеждений" определенными данными, кроме собственных слов и утверждений близких.

Человека могут направить на альтернативную службу, не связанную с военной деятельностью

В общем кассационный уголовный суд Верховного суда установил, что гарантированное статьей 9 "Конвенции о защите прав человека и основных свобод" право исповедовать свою религию или убеждения о возможности добросовестного отказа от военной службы "не является абсолютным". Такое право ограничено рядом критериев.

В частности Конституция Украины лишь предусматривает гарантию замены военной службы альтернативной невоенной из-за религиозных убеждений гражданина.

Обратите внимание. Если человек написал заявление и подтвердил, что его вера запрещает ему пользоваться оружием, его могут назначить на небоевую должность. То есть он может быть поваром, водителем, инженером и тому подобное.

Что делать, если доказательства не работают и все равно назначают на боевую должность Если человек имеет доказательства, что не может выполнять боевые задачи по религиозным убеждениям, но его все равно отправляют, например, на минометный расчет, он может написать жалобу и подавать в суд, ссылаясь на статью 35.

К слову, "пацифизм" или другие антинасильственные идеологии не являются религиозными убеждениями, которые бы освобождали от воинской обязанности.