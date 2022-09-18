На деоккупированных территориях банкоматы работают не везде. Поэтому для того, чтобы пенсионеры могли получить средства, правительство приняло новые законодательные изменения.

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Как получить пенсию наличными

Для этого необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными. Раньше это можно было сделать только при личном присутствии в отделении ПФУ. Деньги будут доставляться Укрпочте.

Эту инициативу решили ввести потому, что еще не на всех деоккупированных территориях есть электроснабжение и связь.

Напомним, на ДОТ Украины идет восстановление всех систем жизнеобеспечения. Впрочем, пока не повсюду есть электроснабжение и связь, не везде приступили к работе банки и банкоматы. Чтобы пенсионеры на ДОТ смогли наконец получить начисленные государством средства, и было введено упомянутое законодательное новшество,

– говорится в сообщении.

Переселенцам из Крыма упростят порядок получения пенсий

На днях в правительстве решили упростить порядок выдачи пенсий для вынужденных переселенцев из временно оккупированных Крыма и Севастополя. Теперь не нужно будет подтверждения уполномоченного органа россии о том, что человеку не назначалась пенсия в стране-агрессоре.

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